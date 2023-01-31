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СНГ 31.01.2023 12:20

Украина остается де-юре в составе СНГ, но вышла примерно из 20% соглашений - Лебедев

Украина остается де-юре в составе СНГ, но вышла примерно из 20% соглашений и договоренностей в рамках Содружества, заявил журналистам генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"Украина остается де-юре в составе СНГ. Руководство Украины приняло решение о выходе из целого ряда соглашений, примерно 20% соглашений и договоренностей в рамках СНГ они покинули", - сказал Лебедев, слова которого приводит госагентство БелТА.

Заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества проходит во вторник в Исполнительном комитете СНГ в Минске.

Планируется, что на заседании будет презентована Концепция председательства Кыргызстана в СНГ в 2023 году и план мероприятий по ее реализации. Постпреды также обсудят проект повестки дня очередного заседания Совета министров иностранных дел СНГ, которое состоится 14 апреля в Ташкенте, утвердят план работы совета на 2023 год.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, СНГ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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