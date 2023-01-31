МИД Азербайджана рекомендует гражданам страны воздержаться от поездок в Иран

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана во вторник призвало граждан страны воздержаться по возможности от поездок в Иран.

«Принимая во внимание нестабильную ситуацию в Иране и террористический акт, совершенный в отношении дипломатического представительства нашей страны, гражданам Азербайджана рекомендуется не посещать Иран без необходимости, а посещающим - проявлять крайнюю осторожность», - говорится в информации азербайджанского внешнеполитического ведомства.

МИД рекомендовал находящимся в Иране гражданам Азербайджана «соблюдать правила безопасности, а в случае необходимости обращаться в генеральное консульство Азербайджана в Тебризе».

МИД Азербайджана ранее сообщил, что 27 января около 8:30 по бакинскому времени было совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Вооруженный автоматом Калашникова убил начальника службы безопасности дипмиссии. При отражении вооруженного нападения еще два ее сотрудника получили ранения. Ведется расследование инцидента.

Власти Азербайджана после данного инцидента, которое классифицировано ими как теракт, приняли решение эвакуировать всех сотрудников посольства в Тегеране и членов их семей. Эвакуация была осуществлена 29 января.

В настоящее время посольство Азербайджана в Тегеране не функционирует.

Р.Керимов