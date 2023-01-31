В Азербайджане при взрывах и происшествиях природного и техногенного характера в 2022г погибли 67 человек - МЧС

Жертвами произошедших в 2022 году в Азербайджане взрывов и происшествий природного и техногенного характера стали 67 человек, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

По данным МЧС, в 2022 году в Азербайджане зафиксировано 16,714 тыс. происшествий природного и техногенного характера, что на 9,6% больше, чем в 2021 году.

В результате этих происшествий погибли 67 человек (год назад – 55), еще 296 получили ранения (год назад - 206).

Сотрудникам МЧС удалось спасти 104 человек и эвакуировать 1,399 тыс. человек при происшествиях природного и техногенного характера.

За отчетный период на территории республики произошло 75 взрывов, что на 2,6% меньше, чем в 2021 году. Жертвами взрывов стали 15 человек, еще 77 - пострадали.

Х.Насирзаде