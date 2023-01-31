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Бизнес и законодательство 31.01.2023 12:47

ГНС обеспечила в 2022г возмещение в госбюджет свыше 44 млн манатов по налоговым преступлениям

Государственная налоговая служба (ГНС) при Минэкономики Азербайджана в 2022 году обеспечила возмещение в госбюджет 44,3 млн манатов по уголовным делам, возбужденным по фактам налоговых преступлений, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в ГНС.

Соответствующая структура Службы в 2022 году возбудила 527 уголовных дел по фактам уклонения от уплаты налогов и незаконного предпринимательства. По 162 уголовным делам предварительное следствие было завершено. В связи c полным возмещением налоговой задолженности закрыто 81 дело, в результате в госбюджет было выплачено 17,1 млн манатов.

Кроме этого, в 2022 году в 170 налогоплательщиках проведено 317 контрольных мероприятий на предмет соблюдения ими законодательства в сфере производства продукции, импорта, оптовой и розничной продажи. В результате проведенных контрольных мероприятий выявлено 413 нарушений, к налогоплательщикам применены финансовые санкции на сумму 2,7 млн манатов, а за счет предпринятых превентивных мер с налоговых должников взыскали 2,4 млн манатов.

Статистику по итогам 2021 года Служба не приводила.

Р.Ахмедов

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Тэги: ГНС, НАЛОГИ, ПРЕСТУПЛЕНИЯ


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