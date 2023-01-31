Банки в Азербайджане на валютном аукционе во вторник приобрели около $30 млн

Центральный банк Азербайджана на валютном аукционе во вторник продал банкам $29,5 млн.

Как сообщалось ранее, на аукционах 24 и 26 января 2022 года банки не представили заявок на покупку инвалюты.

«Спрос со стороны банков на аукционе во вторник составил $29,5 млн и был обеспечен полностью. По итогам аукциона средневзвешенный курс маната к доллару составил 1,7 манат/$1», - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ЦБА.

ЦБА с 12 января 2017 года стал применять новый механизм валютных аукционов.

Аукционы проходят в форме односторонней продажи валюты в конкурентных условиях.

В 2022 году ГНФАР на аукционах продал инвалюты на сумму на сумму $4 млрд 681,8 млн (спад на 30% по сравнению с 2021 годом - ИФ).

Х.Насирзаде