Банки в Азербайджане на валютном аукционе во вторник приобрели около $30 млн

Центральный банк Азербайджана на валютном аукционе во вторник продал банкам $29,5 млн.
Как сообщалось ранее, на аукционах 24 и 26 января 2022 года банки не представили заявок на покупку инвалюты.
«Спрос со стороны банков на аукционе во вторник составил $29,5 млн и был обеспечен полностью. По итогам аукциона средневзвешенный курс маната к доллару составил 1,7 манат/$1», - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ЦБА.
ЦБА с 12 января 2017 года стал применять новый механизм валютных аукционов.
Аукционы проходят в форме односторонней продажи валюты в конкурентных условиях.
В 2022 году ГНФАР на аукционах продал инвалюты на сумму на сумму $4 млрд 681,8 млн (спад на 30% по сравнению с 2021 годом - ИФ).
Х.Насирзаде
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