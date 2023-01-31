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Регион 31.01.2023 16:13

Лавров: достигнута договоренность о подключении Ирана к трехстороннему формату РФ-Сирия-Турция

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о достижении принципиальной договоренности о подключении Ирана к трехстороннему формату Россия-Турция-Сирия.

"Действительно, мы поддерживаем заинтересованность президента Турции в нормализации отношений с президентом Сирии, в целом нормализации отношений между двумя соседними странами, и соответствующую работу будем готовы всячески развивать. Естественно, что сейчас достигнута принципиальная договоренность о подключении Исламской Республики Иран к этой работе", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

"И Россия, и Иран, и Турция входят в состав астанинской тройки, которая занимается сирийским урегулированием. Поэтому я считаю абсолютно логичным то, что дальнейшие контакты, посвященные содействию нормализации турецко-сирийских отношений, будут сопровождаться РФ и Ираном. Что касается сроков и конкретных форматов участия, уровень ли военных, уровень ли дипломатов, это сейчас прорабатывается. Здесь есть у нас полное понимание, что нужно двигаться шаг за шагом, чтобы каждый следующий шаг приносил хоть какие-то, пусть небольшие, но конкретные результаты", - добавил Лавров.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, ИРАН, СИРИЯ


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