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Дальнее зарубежье 31.01.2023 16:26

Варшава не знает о каких-либо переговорах по поставкам Киеву F-16 из Польши

В Варшаве не осведомлены о каких-либо переговорах по поводу поставок Украине истребителей F-16 из Польши, сообщил во вторник в эфире Польского радио глава канцелярии польского президента Павел Шрот.

"Мне ничего неизвестно о каких-либо переговорах по переброске F-16 из Польши", - сказал он.

"Я хотел бы напомнить, что Польша передает Украине оборудование для обороны. Если речь идет о танках, Польша передает их столько, сколько может себе в этот момент позволить, не ослабляя собственную оборону. В Польшу постоянно идут поставки более современной техники, в частности американские танки Abrams, южнокорейские танки К2, но я не знаю, чтобы столь быстрое пополнение затрагивало польскую боевую авиацию", - добавил Шрот.

Ранее в январе Politico со ссылкой на источники сообщало, что представители западных стран ведут внутренние обсуждения возможности передачи истребителей Украине. Издание не уточнило, о каких именно моделях самолетов может идти речь, однако напомнило, что ранее Киев говорил об интересе к истребителям F-15 и F-16.

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Тэги: ПОЛЬША, УКРАИНА, ИСТРЕБИТЕЛИ, СИТУАЦИЯ


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