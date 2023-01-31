Напряженность вокруг Ирана связана со взятием Западом курса на слом СВПД - Лавров

Россия обеспокоена напряженностью вокруг Ирана, связывает ее с курсом Запада на слом договоренностей по иранской ядерной программе, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Относительно напряженности вокруг Ирана - да, мы озабочены этим, мы сделали соответствующее заявление. Считаем, что является огромной ошибкой Запада, прежде всего участников Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной программы, что они взяли откровенный курс на слом этого важнейшего документа, который был одобрен, напомню, единогласно Советом безопасности ООН", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри.