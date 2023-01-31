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Бизнес и законодательство 31.01.2023 16:26

Баку и Прага обсудили перспективы сотрудничества в автомобильной и пищевой промышленности

Заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов провел встречу с главой бакинского офиса «CzechTrade» Антонином Марчиком, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Минэкономики.

В ходе встречи Мамедов подчеркнул возможности расширения экономических связей между Азербайджаном и Чехией, а также важность повышения роли частного сектора в этом вопросе. Он отметил, что бакинский офис «CzechTrad» является удобной платформой для развития сотрудничество деловых кругов.

«Марчик сообщил, что чешские предприятия, работающие в ряде сфер, в том числе в автомобильной и пищевой промышленности, заинтересованы в расширении сотрудничества с Азербайджаном. В этой связи «CzechTrad» впредь будет наращивать свои усилия в этом направлении», - отмечается в информации.

Кроме этого состоялся обмен мнениями о расширении экономических связей и новых направлениях сотрудничества.

Х.Насирзаде

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