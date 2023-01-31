Турция окажет всяческую поддержку для поставок дополнительных объемов азербайджанского газа в Европу - глава МИД

Анкара готова оказать любую поддержку для поставок дополнительных объемов азербайджанского газа в Европу, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
"Турция окажет всяческую поддержку для доставки в Венгрию и некоторые страны Юго-Восточной Европы дополнительного газа, который будет добываться в Азербайджане в предстоящий период. Мы уже договорились с Азербайджаном по этому вопросу. Уверены, что в перспективе мы усилим наше энергетическое сотрудничество (с Венгрией -ИФ)", - заявил Чавушоглу на совместной пресс-конференции с венгерским коллегой Петером Сийярто во вторник в Будапеште.
Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", глава турецкой дипломатии также отметил, что Сийярто уже подтвердил участие в Стамбульском газовом форуме, который пройдет в феврале текущего года.
Сийярто, в свою очередь, указал на важную роль Турции в обеспечении энергетической безопасности Венгрии.
"Мы сталкиваемся с энергетическими проблемами в Европе. Роль Турции в обеспечении энергобезопасности Венгрии неоспорима. Природный газ из России поступает в Центральную Европу через Турцию по трубопроводу "Голубой поток", работающий на 100%. Без Турции нет и надежной энергетической безопасности Венгрии. И это правда, поскольку 5 млрд кубометров газа поступило через Турцию только в 2022 году", - сказал глава МИД Венгрии.
Он добавил, что Будапешт придает большое значение диверсификации источников поставок энергоресурсов.
"И здесь наиболее реалистичный сценарий заключается в доставке добываемого в Азербайджане газа в Центральную Европу, в том числе и Венгрию. Если посмотреть на карту, то этот большой объем газа может прийти в Венгрию только через территорию Турции. В этой связи между нашими компаниями начались соответствующие обсуждения и сейчас готовим соглашения (для транзита азербайджанского газа через территорию Турции-ИФ)", - сказал Сийярто.
Накануне в рамках визита в Будапешт президента Азербайджана Ильхама Алиева, Азербайджан и Венгрия подписали меморандум по сотрудничеству в газовой сфере.
Азербайджан начал экспорт газа в Европу 31 декабря 2020 года. В настоящее время покупателями азербайджанского газа в ЕС являются Италия, Греция, Болгария и Румыния.
Меморандум о взаимопонимании, подписанный между ЕС и Азербайджаном летом 2022 года, предполагает, что к 2027 году поставки на уровне как минимум 20 млрд кубометров.
В 2022 году Азербайджан увеличил экспорт газа на 18% - до 22,3 млрд кубометров. При экспорт азербайджанского газа в Европу составил 11,4 млрд кубометров (рост на 12,3% по сравнению с показателем 2021г - ИФ) или 51% всех поставок из Азербайджана.
На 2023 год экспорт газа планируется на уровне 24 млрд кубометров, из которых около 12 млрд кубометров - в Европу.
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