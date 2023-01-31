В Азербайджане суточный рост заражений COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 35 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 827 тыс. 944, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.
Днем ранее сообщалось о 6 случаях.
За 24 часа из-за новой коронавирусной инфекции скончались 4 человека (накануне - 0). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 85 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 817 тыс. 654 человека (+54 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 205 человек.
За сутки медики провели 2 256 тестов на коронавирус. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 487 тыс. 550 тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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