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Бизнес и законодательство 31.01.2023 17:13

McDonald`s увеличила чистую прибыль в IV кв. на 16%, выручка снизилась из-за укрепления доллара

Американская McDonald`s Corp., крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания, увеличила чистую прибыль в четвертом квартале 2022 года на 16%, выручка компании немного снизилась в связи с неблагоприятными курсовыми разницами, но превзошла прогнозы рынка.

Как говорится в пресс-релизе McDonald`s, ее чистая прибыль в октябре-декабре составила $1,9 млрд по сравнению с $1,64 млрд за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию увеличилась до $2,59 с $2,18. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $2,46 на акцию.

Квартальная выручка компании уменьшилась на 1%, до $5,93 млрд с $6,01 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составлял $5,72 млрд.

"Негативное влияние на наши результаты по итогам четвертого квартала и всего прошедшего года оказало ослабление всех основных валют относительно доллара США", - отмечается в пресс-релизе McDonald`s.

Выручка компании без учета курсовых разниц в минувшем квартале увеличилась на 5%.

Глобальные сопоставимые продажи McDonald`s (рестораны, работающие более года) в октябре-декабре повысились на 12,6% (прогноз рынка - рост на 8,8%). Увеличение сопоставимых продаж в США составило 10,3%.

По итогам всего 2022 года чистая прибыль компании сократилась на 18%, до $6,18 млрд, или $8,33 на акцию. Годовая выручка McDonald`s практически не изменилась, составив около $23,2 млрд. Выручка без учета курсовых разниц повысилась на 6%.

Годовые результаты компании включают в себя разовые доналоговые расходы в размере $1,281 млрд, или $1,44 на акцию, связанные с уходом компании из России.

Акции McDonald`s теряют в цене 2,4% в ходе предварительных торгов во вторник. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 4,6%.

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Тэги: США, MCDONALDS, КВАРТАЛ, ОТЧЕТНОСТЬ


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