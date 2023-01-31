Венгрия собирается решить вопрос с ратификацией членства Финляндии и Швеции в НАТО в феврале - глава МИД

Будапешт намерен ратифицировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО на заседании парламента в феврале, при этом не собирается давить на Анкару в принятии решения по этому вопросу, заявил во вторник глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Мы поддерживаем расширение НАТО, и в повестке заседания нашего парламента в феврале числится процесс ратификации (вступления Швеции и Финляндии в НАТО). Мы намерены обсудить этот вопрос и решить его в парламенте", - заявил Сийярто на пресс-конференции с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу.
"Мы не можем давить на Турцию, чтобы она ускорила этот процесс, это не в моей компетенции, и мы не преподаем друг другу уроки в вопросах международной политики. Это выбор Турции", - добавил он.
Государства-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года. Эти государства присоединятся к НАТО, как только все государства-члены НАТО ратифицируют протоколы о вступлении.
На сегодняшний день из 30 стран-членов НАТО членство Швеции и Финляндии в альянсе пока не ратифицировали Турция и Венгрия.
Турция заблокировала процесс вступления, потребовав от обеих северных стран объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме, а также отменить запреты на поставки оружия Анкаре.
В воскресенье в телевизионном выступлении перед турецкой молодежью Эрдоган сказал, что Турция может ратифицировать членство Финляндии в НАТО отдельно от Швеции. Турция может принять Финляндию в НАТО, "если Финляндия не совершит ту же ошибку, что и Швеция", заявил он.
Ранее Эрдоган, комментируя прилюдное сожжение Корана у здания посольства Турции в Швеции, сказал, что Анкара более не будет поддерживать Швецию на пути в НАТО.
Алиев уволил прокурора Нахчыванской Автономной Республики
В Азербайджане с 1 февраля 2023г вступает в силу закон о борьбе с легализацией «грязных денег»
ЕС не рассматривает применение санкций к Азербайджану - Боррель
Китай в 2022г остался крупнейшим судостроителем в мире 13-й год подряд
В Азербайджане с 1 февраля 2023г вступает в силу закон о целевых финансовых санкциях
McDonald`s увеличила чистую прибыль в IV кв. на 16%, выручка снизилась из-за укрепления доллара
Доходы Турции от туризма превысили рекордные $46 млрд в 2022 году
В Азербайджане суточный рост заражений COVID-19
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Азербайджан открывает пункт пропуска через госграницу в Зангиланском международном аэропорту
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Достигайте своих бизнес-целей с микрокредитом Yelo Bank
Определились победители лотереи Birbank
Банк Республика и IFC подписали крупное кредитное соглашение для поддержки предпринимательства.
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают