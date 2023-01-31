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Дальнее зарубежье 31.01.2023 17:28

Венгрия собирается решить вопрос с ратификацией членства Финляндии и Швеции в НАТО в феврале - глава МИД

Будапешт намерен ратифицировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО на заседании парламента в феврале, при этом не собирается давить на Анкару в принятии решения по этому вопросу, заявил во вторник глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Мы поддерживаем расширение НАТО, и в повестке заседания нашего парламента в феврале числится процесс ратификации (вступления Швеции и Финляндии в НАТО). Мы намерены обсудить этот вопрос и решить его в парламенте", - заявил Сийярто на пресс-конференции с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу.

"Мы не можем давить на Турцию, чтобы она ускорила этот процесс, это не в моей компетенции, и мы не преподаем друг другу уроки в вопросах международной политики. Это выбор Турции", - добавил он.

Государства-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года. Эти государства присоединятся к НАТО, как только все государства-члены НАТО ратифицируют протоколы о вступлении.

На сегодняшний день из 30 стран-членов НАТО членство Швеции и Финляндии в альянсе пока не ратифицировали Турция и Венгрия.

Турция заблокировала процесс вступления, потребовав от обеих северных стран объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме, а также отменить запреты на поставки оружия Анкаре.

В воскресенье в телевизионном выступлении перед турецкой молодежью Эрдоган сказал, что Турция может ратифицировать членство Финляндии в НАТО отдельно от Швеции. Турция может принять Финляндию в НАТО, "если Финляндия не совершит ту же ошибку, что и Швеция", заявил он.

Ранее Эрдоган, комментируя прилюдное сожжение Корана у здания посольства Турции в Швеции, сказал, что Анкара более не будет поддерживать Швецию на пути в НАТО.

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Тэги: ВЕНГРИЯ, НАТО, СКАНДИНАВИЯ, ПЛАНЫ


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