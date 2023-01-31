Благодаря Анкаре решить ситуацию на Украине мирным путем становится все возможнее - глава МИД Венгрии

Мирное урегулирование украинского кризиса становится все более возможным благодаря усилиям Турции, считает глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Лишь Турция продемонстрировала возможность решить конфликт мирным путем. Это все усилия президента Эрдогана. Примером является черноморская зерновая сделка. (...) Мы становимся все ближе к миру, и это благодаря Турции", - заявил Сийярто во вторник на пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Будапеште.
Он подчеркнул, что Турция также сыграла важную роль в обеспечении европейской энергетической безопасности.
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