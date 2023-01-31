Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

30.01 $/bbl +/- WTI 77.90 -1.78 Brent 84.90 -1.76

Регион 31.01.2023 17:35

Благодаря Анкаре решить ситуацию на Украине мирным путем становится все возможнее - глава МИД Венгрии

Мирное урегулирование украинского кризиса становится все более возможным благодаря усилиям Турции, считает глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Лишь Турция продемонстрировала возможность решить конфликт мирным путем. Это все усилия президента Эрдогана. Примером является черноморская зерновая сделка. (...) Мы становимся все ближе к миру, и это благодаря Турции", - заявил Сийярто во вторник на пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Будапеште.

Он подчеркнул, что Турция также сыграла важную роль в обеспечении европейской энергетической безопасности.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ВЕНГРИЯ, ТУРЦИЯ, УКРАИНА, МНЕНИЕ


Похожие новости


Турция окажет всяческую поддержку для поставок дополнительных объемов азербайджанского газа в Европу - глава МИД

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az