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Внутренняя политика 31.01.2023 17:37

В Азербайджане с 1 февраля 2023г вступает в силу закон о борьбе с легализацией «грязных денег»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон «О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансирования терроризма».

Текст закона опубликован в официальной печати.

Он вступает в силу с 1 февраля 2023 года.

Закон состоит из 6 разделов и 25 статей.

Р.Ахмедов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЗАКОН, УТВЕРЖДЕНИЕ


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