В Азербайджане с 1 февраля 2023г вступает в силу закон о борьбе с легализацией «грязных денег»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон «О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансирования терроризма».
Текст закона опубликован в официальной печати.
Он вступает в силу с 1 февраля 2023 года.
Закон состоит из 6 разделов и 25 статей.
Р.Ахмедов
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