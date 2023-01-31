В Азербайджане с 1 февраля 2023г вступает в силу закон о борьбе с легализацией «грязных денег»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон «О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансирования терроризма». Текст закона опубликован в официальной печати. Он вступает в силу с 1 февраля 2023 года. Закон состоит из 6 разделов и 25 статей. Р.Ахмедов

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