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Регион 31.01.2023 17:40

Путин провел телефонный разговор с Пашиняном

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели во вторник телефонный разговор.

По информации пресс-службы правительства Армении, Путин и Пашинян обсудили вопросы, связанные с выполнением трехсторонних договоренностей, подписанных главами России, Армении и Азербайджана 10 ноября 2020 года, 11 января 2021 года и 31 октября 2022 года.

Обсуждалась также ситуация на Лачинской дороге.

"Состоялся обмен мнениями относительно других вопросов повестки армяно-российского сотрудничества", - отметили в пресс-службе кабмина.

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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, МИРОТВОРЦЫ, РАЗГОВОР


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