Путин провел телефонный разговор с Пашиняном

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы правительства Армении, Путин и Пашинян обсудили вопросы, связанные с выполнением трехсторонних договоренностей, подписанных главами России, Армении и Азербайджана 10 ноября 2020 года, 11 января 2021 года и 31 октября 2022 года. Обсуждалась также ситуация на Лачинской дороге. "Состоялся обмен мнениями относительно других вопросов повестки армяно-российского сотрудничества", - отметили в пресс-службе кабмина.

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