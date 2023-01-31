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Туризм 31.01.2023 19:01

Доходы Турции от туризма превысили рекордные $46 млрд в 2022 году

Турция установила новый рекорд по доходам от туристической отрасли - более $46 млрд по итогам 2022 года, это на 53,4% больше, чем годом ранее, сообщает газета Hurriyet со ссылкой на данные Института статистики Турции (TUIK).

"Доходы от туризма в 2022 году выросли на 53,4% по сравнению с предыдущим годом и достигли $46,28 млрд. Личные расходы туристов в Турции составили $34,47 млрд, а траты в рамках турпакетов - более $11,8 млрд", - пишет издание.

Согласно статистике, в четвертом квартале 2022 года доходы от туризма выросли на 22,2% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года и составили $11,37 млрд. Более 15% доходов были получены от иностранных путешественников.

Личные расходы туристов в четвертом квартале 2022 года составили $8,27 млрд, а расходы в рамках турпакетов - почти $4 млрд.

Как отметил министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой, в 2023 году Турция планирует принять 60 млн туристов и получить доход в размере $56 млрд. В 2028 году страна прогнозирует рост турпотока до 90 млн, а доходов от туризма - до $100 млрд.

В 2022 году Турцию посетили более 44 млн иностранных туристов, из них 5,2 млн - россияне.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ТУРИЗМ, ДОХОДЫ, РЕКОРД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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