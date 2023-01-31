Первый Узбекско-азербайджанский межрегиональный форум пройдет в февраля в Ташкенте

В третьей декаде февраля в Ташкенте пройдет 1-ый Узбекско-азербайджанский межрегиональный форум, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Агентстве поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO).
Форум организован совместно министерством инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, министерством экономики Азербайджана, Торгово-промышленной палатой Узбекистана и AZPROMO.
В работе форума примут участие официальные лица обеих стран и предприниматели, работающие в различных отраслях экономики.
В рамках форума также состоится 3-е заседание Узбекско-азербайджанского делового совета, а также организованы двусторонние встречи предпринимателей.
Форум пройдет 23-24 февраля.
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