Первый Узбекско-азербайджанский межрегиональный форум пройдет в февраля в Ташкенте

В третьей декаде февраля в Ташкенте пройдет 1-ый Узбекско-азербайджанский межрегиональный форум, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Агентстве поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO). Форум организован совместно министерством инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, министерством экономики Азербайджана, Торгово-промышленной палатой Узбекистана и AZPROMO. В работе форума примут участие официальные лица обеих стран и предприниматели, работающие в различных отраслях экономики. В рамках форума также состоится 3-е заседание Узбекско-азербайджанского делового совета, а также организованы двусторонние встречи предпринимателей. Форум пройдет 23-24 февраля.

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