Байден заявил, что планирует обсудить с Зеленским вопрос поставок вооружений

Президент США Джо Байден заявил во вторник, что планирует обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос о дальнейших поставках вооружения в Украину, передает агентство ЭФЭ.

"Мы поговорим", - сказал Байден журналистам, отвечая на вопрос о том, собирается ли он обсудить с украинским коллегой вопрос о запрашиваемых Киевом видах вооружения.

ЭФЭ отмечает, что это заявление Байдена прозвучало спустя примерно сутки после того, как Байден заявил, что сейчас не рассматривает возможность передачи Украине самолетов F-16.