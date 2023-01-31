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Дальнее зарубежье 31.01.2023 20:04

Байден заявил, что планирует обсудить с Зеленским вопрос поставок вооружений

Президент США Джо Байден заявил во вторник, что планирует обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос о дальнейших поставках вооружения в Украину, передает агентство ЭФЭ.

"Мы поговорим", - сказал Байден журналистам, отвечая на вопрос о том, собирается ли он обсудить с украинским коллегой вопрос о запрашиваемых Киевом видах вооружения.

ЭФЭ отмечает, что это заявление Байдена прозвучало спустя примерно сутки после того, как Байден заявил, что сейчас не рассматривает возможность передачи Украине самолетов F-16.

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Тэги: США, БАЙДЕН, УКРАИНА, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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