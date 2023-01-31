Байден заявил, что планирует обсудить с Зеленским вопрос поставок вооружений

Президент США Джо Байден заявил во вторник, что планирует обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос о дальнейших поставках вооружения в Украину, передает агентство ЭФЭ.
"Мы поговорим", - сказал Байден журналистам, отвечая на вопрос о том, собирается ли он обсудить с украинским коллегой вопрос о запрашиваемых Киевом видах вооружения.
ЭФЭ отмечает, что это заявление Байдена прозвучало спустя примерно сутки после того, как Байден заявил, что сейчас не рассматривает возможность передачи Украине самолетов F-16.
Байрамов и Лавров обсудили двустороннюю повестку и ситуацию на Южном Кавказе
Москва готова организовать новую встречу глав МИД Азербайджана и Армении - Лавров
Глобальный рынок сервисных услуг для энергетического сектора достигнет $1 трлн в 2025г - Rystad
Первый Узбекско-азербайджанский межрегиональный форум пройдет в февраля в Ташкенте
Доходы Турции от туризма превысили рекордные $46 млрд в 2022 году
В Азербайджане суточный рост заражений COVID-19
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Азербайджан открывает пункт пропуска через госграницу в Зангиланском международном аэропорту
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Достигайте своих бизнес-целей с микрокредитом Yelo Bank
Определились победители лотереи Birbank
Банк Республика и IFC подписали крупное кредитное соглашение для поддержки предпринимательства.
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают