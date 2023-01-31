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Внешняя политика 31.01.2023 21:18

Москва готова организовать новую встречу глав МИД Азербайджана и Армении - Лавров

Москва заявила о готовности организовать очередной раунд переговоров глав МИД Азербайджана и Армении по проекту мирного договора.

Состоялся телефонный разговор Главы МИД Азербайджана и РФ Джейхуна Байрамова и Сергея Лаврова в ходе которого стороны продолжили обсуждение путей урегулирования ситуации вокруг Лачинской дороги, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Акцентирована важность возобновления ритмичной работы по всем трекам азербайджано-армянской нормализации на основе трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении. В этом контексте подтверждена готовность российской стороны организовать в Москве очередной раунд переговоров глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении по проекту мирного договора между двумя странами", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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