Москва готова организовать новую встречу глав МИД Азербайджана и Армении - Лавров

Москва заявила о готовности организовать очередной раунд переговоров глав МИД Азербайджана и Армении по проекту мирного договора.
Состоялся телефонный разговор Главы МИД Азербайджана и РФ Джейхуна Байрамова и Сергея Лаврова в ходе которого стороны продолжили обсуждение путей урегулирования ситуации вокруг Лачинской дороги, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
"Акцентирована важность возобновления ритмичной работы по всем трекам азербайджано-армянской нормализации на основе трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении. В этом контексте подтверждена готовность российской стороны организовать в Москве очередной раунд переговоров глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении по проекту мирного договора между двумя странами", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
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