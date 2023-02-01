В Великобритании 1 февраля пройдет самая массовая за последние годы забастовка сотрудников госсектора

В Великобритании на среду запланирована самая массовая за последние годы забастовка государственных служащих: от учителей до сотрудников скорой помощи и водителей поездов и автобусов, сообщают британские СМИ.
Financial Times пишет, что забастовка затронет работу школ и университетов, нарушит работу железнодорожного транспорта и большей части учреждений госсектора по всей стране. Члены профсоюзов выйдут на скоординированную акцию, призванную выразить протест против отказа британских властей финансировать повышение уровня зарплаты работникам госсектора.
Газета отмечает, что на забастовку могут выйти сотни тысяч госслужащих, будут затронуты большинство школ в Англии и Уэльсе, многие высшие учебные заведения и колледжи. К ним присоединятся сотрудники береговой охраны, почты, аэропортов, инструкторы по вождению, правительственные юристы, машинисты электропоездов и даже сотрудники Британского музея.
По информации канала Sky News, в среду на забастовку, как ожидается, также выйдут сотрудники скорой помощи. На Даунинг-стрит заявили, что информация о забастовке работников скорой помощи "вызывает глубокую обеспокоенность". Объявляя о последней забастовке, профсоюз Unison призвал британские власти перестать "делать вид, что забастовки просто прекратятся" и повысить оплату труда работников скорой помощи.
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