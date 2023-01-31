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Внешняя политика 31.01.2023 22:36

Байрамов и Лавров обсудили двустороннюю повестку и ситуацию на Южном Кавказе

Главы МИД Азербайджана и РФ Джейхун Байрамов и Сергей Лавров в ходе телефонного разговора во вторник обсудили двусторонние отношения, меры по обеспечению мира и безопасности в регионе, в том числе ситуацию вокруг Лачинской дороги.

МИД Азербайджана сообщает, что Байрамов в ходе разговора выразил сожаление тем фактом, что законные требования активистов о необходимости прекращения злоупотребления Лачинской дорогой и незаконной экономической деятельности в зоне временной дислокации российских миротворцев на территории Азербайджана до сих пор не выполнены. Он добавил, что обвинения (в адрес Азербайджана – ИФ) якобы в блокаде и гуманитарном кризисе являются безосновательными.

Байрамов подчеркнул, что провокации со стороны Армении мешают процессу делимитации армяно-азербайджанской границы, открытию коммуникационных линий, достижения договоренностей в кратчайшие сроки по мирному договору.

«Министры в ходе разговора также обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес», - подчеркивает МИД Азербайджана.

Р.Ахмедов

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Тэги: ЛАВРОВ, БАЙРАМОВ, РАЗГОВОР


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