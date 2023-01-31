Байрамов и Лавров обсудили двустороннюю повестку и ситуацию на Южном Кавказе

Главы МИД Азербайджана и РФ Джейхун Байрамов и Сергей Лавров в ходе телефонного разговора во вторник обсудили двусторонние отношения, меры по обеспечению мира и безопасности в регионе, в том числе ситуацию вокруг Лачинской дороги.
МИД Азербайджана сообщает, что Байрамов в ходе разговора выразил сожаление тем фактом, что законные требования активистов о необходимости прекращения злоупотребления Лачинской дорогой и незаконной экономической деятельности в зоне временной дислокации российских миротворцев на территории Азербайджана до сих пор не выполнены. Он добавил, что обвинения (в адрес Азербайджана – ИФ) якобы в блокаде и гуманитарном кризисе являются безосновательными.
Байрамов подчеркнул, что провокации со стороны Армении мешают процессу делимитации армяно-азербайджанской границы, открытию коммуникационных линий, достижения договоренностей в кратчайшие сроки по мирному договору.
«Министры в ходе разговора также обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес», - подчеркивает МИД Азербайджана.
Р.Ахмедов
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