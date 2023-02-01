Госдеп призвал Россию к сотрудничеству по ДСНВ

В Госдепе США выражают готовность к конструктивной работе с Россией для выполнения Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), несмотря на блокировку инспекций со стороны Москвы, передают американские СМИ.
"США остаются готовыми конструктивно работать с Россией для полного осуществления ДСНВ", - говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства, выдержки из которого приводят СМИ.
Отмечается, что, по мнению Вашингтона, выполнение ДСНВ остается в интересах национальной безопасности США, оно ограничивает стратегические ядерные силы России и дает Вашингтону представления об этих силах.
США, как отмечается в заявлении, призывают Россию "дать разрешение на проведение инспекций на своей территории" и провести заседание совместной российско-американской двухсторонней комиссии по ДСНВ.
В заявлении отмечается, что, по утверждению Вашингтона, ничего не мешает инспекторам из РФ проводить инспекции в США.
Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на госдеп сообщил, что Россия нарушила ДСНВ, когда вывела свои объекты из-под инспекционной деятельности и отклонила просьбы Вашингтона провести встречу с целью решения возникших проблем.
Россия в августе 2022 года уведомила США о том, что временно выводит свои объекты из-под инспекционной деятельности в рамках СНВ-3. В заявлении МИД РФ отмечалось, что "подобные действия предусмотрены пунктом 5 Раздела I Главы пятой Протокола к Договору о СНВ". "Они могут предприниматься в исключительных случаях и для целей, не противоречащих Договору. Российская Федерация вынуждена прибегнуть сейчас к этой мере вследствие упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории", - говорится в заявлении МИД РФ.
В марте 2020 года США и РФ приостановили инспекции на объектах из-за пандемии коронавируса COVID-19.
ДСНВ, или СНВ-3, - договор РФ и США о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.
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