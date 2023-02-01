Мониторинговый комитет ОПЕК+ встретится на фоне растущего спроса и санкций против РФ

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) встретятся в среду, как и было запланировано, чтобы обсудить ситуацию на нефтяном рынке и, возможно, принять решения об изменении квот на добычу нефти.
Встреча экспертов технического комитета, обычно проходящая накануне и назначенная на 31 января, была отменена за пару дней до ее проведения.
Сопредседателями JMMC являются представители России и Саудовской Аравии: вице-премьер РФ Александр Новак и министр энергетики принц Абдулазиз бен Сальман.
Источники "Интерфакса", знакомые с ситуацией, говорят, что пока не ждут никаких изменений в квотах. Встреча проходит на фоне выхода Китая из карантинов, что увеличивает ожидания по росту спроса на нефть, и также влияния санкций стран G7 на российскую нефть и нефтепродукты - 5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго на импорт российской нефти в ЕС, 5 февраля 2023 года вступает в действие эмбарго на импорт нефтепродуктов. Кроме того, в аналогичные сроки вступает в силу запрет для компаний стран G7 на морские перевозки российских нефти и нефтепродуктов, если цена нефти выше $60 за баррель (для нефтепродуктов потолок пока не установлен).
За два дня до заседания комитета президент РФ Владимир Путин созвонился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль-Саудом и обсудил "взаимодействие в рамках ОПЕК+ по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка".
31 января состоялся телефонный разговор Путина с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном, в ходе которого была "подтверждена также готовность к дальнейшей совместной работе на мировых рынках энергоносителей, в том числе в формате ОПЕК+ и в рамках Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ)".
На встрече в октябре 2022 года министры ОПЕК+ решили встречаться не каждый месяц, а раз в полгода, если рыночная ситуация не потребует внеплановых встреч. При этом встречи министров JMMC теперь созываются только раз в два месяца. Цель этих встреч - рассматривать ситуацию на рынке и рекомендовать министрам менять или не менять квоты. Таким образом, если будет принято решение, что ситуация не требует изменения квот, то полноформатная встреча министров не будет созываться.
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