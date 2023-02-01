Алеку Болдуину предъявили обвинения в непредумышленном убийстве

Прокуратура американского штата Нью-Мексико предъявила обвинения в непредумышленном убийстве актеру Алеку Болдуину, который по неосторожности застрелил кинооператора на съемках фильма "Раст".
Такое же обвинение предъявили и консультанту по оружию Ханне Гутьеррес-Рид, сообщают американские СМИ.
"Прокурор округа Санта Фе, штат Нью-Мексико, Мэри Кармак-Алтвис подала обвинительные документы в суд", - пишет издание The Hill.
Болдуину и Гутьеррес-Рид предъявлены обвинения по двум пунктам в непредумышленном убийстве Галины Хатчинс на съемках фильма в округе Санта-Фе в 2021 году.
Ранее американская пресса сообщала, что американские судебные власти собираются предъявить такие обвинения актеру.
Болдуин и Гутьеррес-Рид настаивают на своей невиновности, пишет агентство Associated Press.
По информации газеты New York Times, им может грозить до 18 месяцев тюремного заключения по одному из пунктов обвинения и пятилетний тюремный срок - по другому пункту.
В 2021 году постановщик фильма "Раст" Серж Светной подал в суд на актера. В октябре 2021 года на съемках фильма "Раст" Болдуин выстрелил из реквизитного пистолета и ранил 42-летнюю оператора Галину Хатчинс. Женщину транспортировали на медицинском вертолете в больницу, где врачи констатировали ее смерть. Консультант по оружию Гутьеррес-Рид заявила, что не знает, почему пистолет был заряжен боевыми патронами.
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