Палата представителей США поддержала отмену режима чрезвычайного положения в области здравоохранения из-за COVID-19

Палата представителей США проголосовала за прекращение действия режима чрезвычайного положения (ЧП) в области общественного здравоохранения из-за COVID-19, свидетельствуют данные голосования.
В поддержку законопроекта высказались 220 конгрессменов, "против" - 210.
Далее законопроект поступает на рассмотрение в Сенат.
Республиканцы, поддержавшие законопроект, знают, что у него нет шансов быть принятым Сенатом, где большинство занимают демократы.
По их словам, цель голосования состояла в том, чтобы подтолкнуть администрацию к более подробному плану прекращения чрезвычайного положения.
"Мы просили об этом в течение года", - сказал представитель Бретт Гатри Politico.
"Надеюсь, это заставит их прислать план (...). Есть проблемы, с которыми нам нужно разобраться", - отметил он.
Кроме того, во вторник палата представителей США проголосовала 227 голосами "за" и 203 "против" за отмену обязательного вакцинирования против COVID-19 работников здравоохранения.
Республиканцы также планируют вынести на рассмотрение позднее на этой неделе резолюцию представителя Пола Госсара по окончанию чрезвычайного положения в стране из-за COVID-19.
Администрация президента США Джо Байдена в понедельник объявила, что 11 мая намерена отменить действие чрезвычайного положения в стране, введенного из-за коронавируса.
"Чрезвычайное положение в стране из-за COVID-19 и чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения были объявлены (...) в 2020 году. Срок их действия истекает 1 марта и 11 апреля соответственно. В настоящее время план администрации состоит в том, чтобы продлить чрезвычайные объявления до 11 мая, а затем прекратить оба чрезвычайных положения в эту дату", - говорится в заявлении Белого дома.
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