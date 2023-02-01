Нефть дорожает перед публикацией итогов заседаний ФРС и встречи JMMC, Brent - $85,66 за баррель

Цены на нефть поднимаются в среду перед публикацией итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), а также результатов встречи представителей государств ОПЕК+.
Федрезерв, как ожидается, повысит базовую ставку в среду на 25 базисных пунктов (б.п.), что будет означать дальнейшее замедление темпов ее подъема.
Министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) встретятся 1 февраля для обсуждения ситуации на нефтяном рынке. Большинство экспертов не ожидает новых решений по итогам этой встречи, отмечает Bloomberg.
Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 в среду составляет $85,66 за баррель, что на $0,2 (0,23%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $0,96 (1,1%), до $85,46 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,32 (0,41%), до $79,19 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на $0,97 (1,3%), до $78,87 за баррель.
В январе как Brent, так и WTI подешевели примерно на 1,7%. Снижение цен зафиксировано по итогам третьего месяца подряд, несмотря на возросший оптимизм инвесторов в отношении перспектив спроса в Китае вслед за снятием карантинных ограничений в стране.
"Нефтяной рынок, кажется, нашел устойчивую опору, - отмечает аналитик IG Asia Pte в Сингапуре Йеп Джун Ронг. - Тем не менее, любые "ястребиные" сигналы Федрезерва в среду могут вернуть понижательное давление".
Данные Американского института нефти (API), опубликованные в ночь со вторника на среду, показали рост запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 27 января, на 6,33 млн баррелей.
Официальный доклад о запасах энергоносителей в Штатах будет обнародован в среду в 19:30.
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