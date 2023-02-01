Железнодорожная компания Узбекистана приостановили перевозки в Афганистан

АО "Узбекистон темир йуллари" ("Узбекские железные дороги") с 1 февраля приостановило перевозки в Афганистан по причине невыполнения афганской стороной принятых обязательств по техническим работам, сообщила в среду пресс-служба компании.
"В связи с тем, что Управление железных дорог Афганистана не успевают в срок реализовать согласованные меры, объявляется, что железнодорожные перевозки в Афганистан будут приостановлены с 1 февраля", - говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что 26-30 декабря 2022 года в Термез (город на юге Узбекистана, граничат с Афганистаном) между представителями двух стран состоялась встреча, в ходе которой был согласован план мероприятий по постепенному выполнению афганскими железнодорожниками технических работ на территории Афганистана к 1 февраля 2023 года.
Кроме того, в ходе встречи дочернего предприятия узбекской железнодорожной компании "Согдиана Транс" и Администрация афганской железной дороги взаимно согласовали перечень работ, подлежащих к выполнению, а также стоимость услуг, на основании которых договорились подписать новый контракт до 27 января текущего года.
"В целях поддержки предпринимателей, обеспечения непрерывности грузоперевозок в Афганистан и предотвращения застоя грузов первостепенной необходимости, перевозимых в Афганистан, ДП "Согдиана Транс" окажет практическую помощь в перевозке грузов в Афганистан автомобильным транспортом из логистических центров Термеза и через Термезский речной порт", - отмечается в сообщении.
Информация об открытии железной дороги будет дополняться, подчеркнули в пресс-службе.
Железная дорога "Хайратон - Мазари-Шариф", протяженностью 75 км и стоимостью $129 млн, была построена АО "Узбекские железные дороги" в 2010 году. Спустя год компания создала ДП "Согдиана транс" для эксплуатации и обслуживания этого участка.
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