Иран стремиться помешать принятию рядом организаций заявлений с осуждением вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Тегеране – МИД

МИД Азербайджана отмечает попытки Ирана блокировать принятие рядом международных организаций заявлений с осуждением террористической атаки на азербайджанское посольство в Тегеране 27 января 2023 года.
«С целью международного осуждения террористической атаки, совершенной 27 января против посольства Азербайджана в Иране, выявления и скорейшего наказания организаторов и виновных в совершении террористического акта, в соответствующие международные организации и платформы представлены для принятия документы, содержащие призывы к выполнению обязательств, вытекающих из Венской конвенции о дипломатических сношениях», - говорится в заявлении МИД Азербайджана.
Ведомство подчеркнуло, что вооруженное нападение на дипмиссию Азербайджана в Иране осудили около 100 стран и секретариаты ряда международных организаций, подчеркнув в заявлениях необходимость наказания виновных в совершении данного акта.
«Иранская сторона стремилась предотвратить широкое разоблачение террористической атаки на международном уровне в международных организациях, членами которых она является и решения в которых принимаются консенсусом. В частности, сразу после нападения иранская сторона протестовала против проектов коммюнике и заявления, представленных Азербайджаном в координационное бюро Движения неприсоединения (ДН) и в Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), и препятствовала принятию указанных документов», - отмечает внешнеполитическое ведомство.
При этом МИД отмечает, что из 120 стран в Движении неприсоединения только Сирия и Индия поддержали позицию Ирана. Основное утверждение, высказанное этими тремя странами, выступившими против принятия указанных документов, заключалось в том, что террористические атаки в отдельных странах якобы не осуждались ранее в Движении неприсоединения, и что двусторонние вопросы между странами не выносились на международные платформы. «Осуждаем этот провокационный шаг иранской стороны и заявляем о необходимости соблюдения ее международных обязательств. Азербайджанская сторона будет использовать все соответствующие международные платформы для широкого осуждения террористического акта против посольства и наказания виновных в совершении террористического акта», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Азербайджана.
27 января около 8:30 по бакинскому времени было совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Вооруженный автоматом Калашникова убил начальника службы безопасности дипмиссии. При отражении вооруженного нападения еще два ее сотрудника получили ранения. Ведется расследование инцидента.
Власти Азербайджана после данного инцидента, которое классифицировано ими как теракт, приняли решение эвакуировать всех сотрудников посольства в Тегеране и членов их семей. Эвакуация была осуществлена 29 января.
В настоящее время посольство Азербайджана в Тегеране не функционирует.
Р.Ахмедов
ЦБ Азербайджана повысил учетную ставку на 25 б.п. - до 8,5%
Одно из крупнейших подземных хранилищ газа Европы «Реден» остановлено на три дня из-за нештатной ситуации
Алеку Болдуину предъявили обвинения в непредумышленном убийстве
Доходы Турции от туризма превысили рекордные $46 млрд в 2022 году
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Азербайджан открывает пункт пропуска через госграницу в Зангиланском международном аэропорту
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
В США предложили Украине приобрести два беспилотника за доллар без стоимости доставки
Палата представителей США поддержала отмену режима чрезвычайного положения в области здравоохранения из-за COVID-19
Нетаньяху намерен отложить решение палестинской проблемы до урегулирования арабо-израильского конфликта в целом - CNN
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Достигайте своих бизнес-целей с микрокредитом Yelo Bank
Определились победители лотереи Birbank
Банк Республика и IFC подписали крупное кредитное соглашение для поддержки предпринимательства.
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают