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Внешняя политика 01.02.2023 09:39

Иран стремиться помешать принятию рядом организаций заявлений с осуждением вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Тегеране – МИД

МИД Азербайджана отмечает попытки Ирана блокировать принятие рядом международных организаций заявлений с осуждением террористической атаки на азербайджанское посольство в Тегеране 27 января 2023 года.

«С целью международного осуждения террористической атаки, совершенной 27 января против посольства Азербайджана в Иране, выявления и скорейшего наказания организаторов и виновных в совершении террористического акта, в соответствующие международные организации и платформы представлены для принятия документы, содержащие призывы к выполнению обязательств, вытекающих из Венской конвенции о дипломатических сношениях», - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Ведомство подчеркнуло, что вооруженное нападение на дипмиссию Азербайджана в Иране осудили около 100 стран и секретариаты ряда международных организаций, подчеркнув в заявлениях необходимость наказания виновных в совершении данного акта.

«Иранская сторона стремилась предотвратить широкое разоблачение террористической атаки на международном уровне в международных организациях, членами которых она является и решения в которых принимаются консенсусом. В частности, сразу после нападения иранская сторона протестовала против проектов коммюнике и заявления, представленных Азербайджаном в координационное бюро Движения неприсоединения (ДН) и в Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), и препятствовала принятию указанных документов», - отмечает внешнеполитическое ведомство.

При этом МИД отмечает, что из 120 стран в Движении неприсоединения только Сирия и Индия поддержали позицию Ирана. Основное утверждение, высказанное этими тремя странами, выступившими против принятия указанных документов, заключалось в том, что террористические атаки в отдельных странах якобы не осуждались ранее в Движении неприсоединения, и что двусторонние вопросы между странами не выносились на международные платформы. «Осуждаем этот провокационный шаг иранской стороны и заявляем о необходимости соблюдения ее международных обязательств. Азербайджанская сторона будет использовать все соответствующие международные платформы для широкого осуждения террористического акта против посольства и наказания виновных в совершении террористического акта», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Азербайджана.

27 января около 8:30 по бакинскому времени было совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Вооруженный автоматом Калашникова убил начальника службы безопасности дипмиссии. При отражении вооруженного нападения еще два ее сотрудника получили ранения. Ведется расследование инцидента.

Власти Азербайджана после данного инцидента, которое классифицировано ими как теракт, приняли решение эвакуировать всех сотрудников посольства в Тегеране и членов их семей. Эвакуация была осуществлена 29 января.

В настоящее время посольство Азербайджана в Тегеране не функционирует.

Р.Ахмедов

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Тэги: МИД, ИРАН, ПОСОЛЬСТВО


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