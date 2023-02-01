Манат подешевел к евро, стабилен к рублю и лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 1 февраля сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 1 февраля ЦБА установил на уровне 1.8473 манат/1EUR (31 января - 1.8437 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 1 февраля сохранил на уровне 0.0242 манат/1RUB.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 1 февраля ЦБА сохранил на уровне 0.0904 манат/1TRY.

Х.Насирзаде