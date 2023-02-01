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Макроэкономика 01.02.2023 10:02

ЦБ Азербайджана повысил учетную ставку на 25 б.п. - до 8,5%

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) повысил учетную ставку на 25 базисных пункта - до 8,5%.

В информации ЦБ отмечается, что нижний порог процентного коридора увеличен с 6,25% до 6,75%, верхний – с 9,25% до 9,5%.

Данное решение вступает в силу с 1 февраля.

В последний раз ЦБ повышал учетную ставку 16 декабря 2022 года – на 25 б.п. – до 8,25%.

А.Азизов

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Тэги: ЦБ, СТАВКА, ПОВЫШЕНИЕ


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