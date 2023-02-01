ЦБ Азербайджана повысил учетную ставку на 25 б.п. - до 8,5%

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) повысил учетную ставку на 25 базисных пункта - до 8,5%.
В информации ЦБ отмечается, что нижний порог процентного коридора увеличен с 6,25% до 6,75%, верхний – с 9,25% до 9,5%.
Данное решение вступает в силу с 1 февраля.
В последний раз ЦБ повышал учетную ставку 16 декабря 2022 года – на 25 б.п. – до 8,25%.
А.Азизов
Иран стремиться помешать принятию рядом организаций заявлений с осуждением вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Тегеране – МИД
Байрамов и Лавров обсудили двустороннюю повестку и ситуацию на Южном Кавказе
Москва готова организовать новую встречу глав МИД Азербайджана и Армении - Лавров
Алеку Болдуину предъявили обвинения в непредумышленном убийстве
Доходы Турции от туризма превысили рекордные $46 млрд в 2022 году
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Азербайджан открывает пункт пропуска через госграницу в Зангиланском международном аэропорту
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
В США предложили Украине приобрести два беспилотника за доллар без стоимости доставки
Палата представителей США поддержала отмену режима чрезвычайного положения в области здравоохранения из-за COVID-19
Нетаньяху намерен отложить решение палестинской проблемы до урегулирования арабо-израильского конфликта в целом - CNN
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Достигайте своих бизнес-целей с микрокредитом Yelo Bank
Определились победители лотереи Birbank
Банк Республика и IFC подписали крупное кредитное соглашение для поддержки предпринимательства.
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают