Корабли американских ВМС с 2011 года ломаются чаще, их ремонт стал занимать больше времени - Счётная палата США

орабли американских ВМС с 2011 года стали меньше находиться в море, чем ранее, из-за более частых поломок и более длительного ремонта, сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад Счётной палаты США.
"Согласно недавно раскрытым данным от аналитиков Конгресса, корабли с 2011 года провели меньше времени в море, потому что они чаще ломаются, и на ремонт уходит больше времени, несмотря на то, что Пентагон пытается сократить отставание от более крупного флота Китая", - отмечает агентство.
В частности, ВМС сталкиваются с задержками при проведении технического обслуживания, и командованию для обеспечения боеспособности одних кораблей приходится все чаще снимать детали с других. Проблемы возникают и с поддержанием верфей в рабочем состоянии.
Представители ВМС сообщили сотрудникам Счётной палаты, что наблюдают задержки при техническом обслуживании всех основных классов надводных кораблей США, причем к работе, которая должна была идти по графику, прибавляется незапланированная.
В период с 2011 по 2021 году количество серьезных инцидентов в среднем на корабль выросло с 22 до 36. Хуже всего ситуация обстоит с восемью универсальными десантными кораблями типа "Уосп". Также неудовлетворительно показали себя корабли прибрежной зоны (литоральные боевые корабли).
Всего в 2020 финансовом году на операции и поддержание боеспособности 151 корабля, включенного в обзор Счётной палаты, ушло примерно $17 млрд, отмечает Bloomberg.
Агентство поясняет, что ранее командование ВМС США переключило внимание с увеличения количества кораблей на исправление проблем с уже стоящими в строю. В данный момент ВМС США располагают 293 кораблями, однако многие конгрессмены желают, чтобы этот вид войск имел на вооружении 350 кораблей. В январе командование объявило о цели поддерживать постоянно и в полной боеготовности не менее 75 кораблей.
За последние годы Китай ввел в строй боевых кораблей больше, чем любая другая страна, а ВМС КНР стали самыми крупными в мире. Однако ВМС КНР уступают ВМС США в плане водоизмещения кораблей, многие китайские корабли нуждаются в модернизации.
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