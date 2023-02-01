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Регион 01.02.2023 14:37

Премьер Литвы выступает за замену преподавания русского языка в школах на польский

Премьер Литвы Ингрида Шимоните считает, что преподавание русского языка как второго иностранного в литовских школах можно заменить на польский.

"Я действительно за то, чтобы польский язык как можно больше присутствовал в школах как иностранный", - сказала она в интервью вильнюсской польской радиостанции Znad Wilii в среду.

По ее словам, найти учителей польского языка не составит труда, потому что в Литве есть польские школы, где по мере уменьшения количества учеников учителя могут перейти на работу в литовские школы.

"Хотелось бы, чтобы в школе, в системе образования, за которую отвечает государство, у детей был выбор лучше, чем русский, единственный второй иностранный язык, который мы можем предоставить, потому что у нас просто нет педагогов, которые могли бы преподавать на других языках. Я бы была всеми четырьмя "за" то, чтобы латышский и польский языки были как можно более доступными в качестве второго иностранного", - сказала Шимоните.

По данным литовского министерства образования, науки и спорта, в этом учебном году русский язык в качестве второго иностранного по-прежнему был самым популярным в школах - его выбрали почти 15 тысяч учащихся шестых классов.

Руководство сферы образования Литвы рекомендовало школам отказаться от русского языка как второго иностранного.

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Тэги: ЛИТВА, РУССКИЙ/ЯЗЫК, ШКОЛЫ, ПРЕМЬЕР

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