Первые предприятия в промпарках в Карабахе и Зангезуре запустят производство в конце 2023г

Первое предприятие в промышленном парке «Экономическая зона долины Араз» (Экономический район Восточный Зангезур) начнет свою деятельность в конце 2023 года, сообщил председатель правления Агентства по развитию экономических зон (IZIA) Эльшад Нуриев.

«В настоящее время в промпарке экономическая зона «Аразская долина» два субъекта предпринимательства получили статус резидента, один субъект – статус нерезидента. Первое предприятие здесь начнет функционировать в конце 2023 года»,-сказал Нуриев на пресс-конференции в среду.

Он также сообщил, что статус резидента в Агдамском промышленном парке (Карабахский экономический район) получили 12 субъектов предпринимательства, еще три субъекта бизнеса имеют статус нерезидента.

Инвестиции этих компаний в проекты в Карабахском экономическом районе оцениваются в 66 млн манатов. «Первое предприятие здесь также планируется ввести в эксплуатацию в конце 2023 года», - добавил он.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая 2021 года подписал указ о создании Агдамского промышленного парка. Территория промпарка составляет 190 га. Инвестиции в создание предприятий на территории Агдамского промышленного парка в среднесрочный и долгосрочный период оцениваются в 100 млн манатов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 4 октября 2021 года подписал указ о создании промышленного парка «Экономическая зона долины Араз» в Джабраильском районе. Площадь парка составит 200 га. Парк будет иметь необходимую инфраструктуру и структуры управления для предпринимательской деятельности, организации логистики, производства конкурентоспособной продукции в сфере промышленности, переработки (повторной переработки) и продажи за счет применения современных технологий.

Б.Рустамбеков