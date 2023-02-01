Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

30.01 $/bbl +/- WTI 77.90 -1.78 Brent 84.90 -1.76

Транспорт и связь 01.02.2023 13:34

Авиационные власти России готовы поддержать возобновление полетов из Махачкалы в Баку

Глава Дагестана Сергей Меликов и руководитель Росавиации Александр Нерадько обсудили вопросы, связанные с реконструкцией махачкалинского аэропорта, расширением международных перевозок, а также субсидированием региональных авиаперевозок, в том числе возобновления авиарейса Махачкала-Баку.

«В ходе встречи стороны обсудили вопрос развития международного сообщения из аэропорта Махачкала. Меликов сообщил, что прорабатывается возможность открытия новых авиамаршрутов. Один из первых пунктов в планах – возобновление авиасообщения между Махачкалой и Баку», - сообщается в информации на сайте главы Дагестана.

Нерадько отметил, что в текущих условиях расширение географии международных полетов имеет важное значение. «Авиационные власти России готовы поддержать начало полетов из Махачкалы в Баку на взаимовыгодных условиях для авиакомпаний двух стран», - подчеркивается в информации.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МАХАЧКАЛА, БАКУ, АВИАРЕЙС


Похожие новости


ЮТэйр с 3 июня будет летать из Махачкалы в Баку

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az