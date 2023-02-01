Авиационные власти России готовы поддержать возобновление полетов из Махачкалы в Баку

Глава Дагестана Сергей Меликов и руководитель Росавиации Александр Нерадько обсудили вопросы, связанные с реконструкцией махачкалинского аэропорта, расширением международных перевозок, а также субсидированием региональных авиаперевозок, в том числе возобновления авиарейса Махачкала-Баку.
«В ходе встречи стороны обсудили вопрос развития международного сообщения из аэропорта Махачкала. Меликов сообщил, что прорабатывается возможность открытия новых авиамаршрутов. Один из первых пунктов в планах – возобновление авиасообщения между Махачкалой и Баку», - сообщается в информации на сайте главы Дагестана.
Нерадько отметил, что в текущих условиях расширение географии международных полетов имеет важное значение. «Авиационные власти России готовы поддержать начало полетов из Махачкалы в Баку на взаимовыгодных условиях для авиакомпаний двух стран», - подчеркивается в информации.
Р.Ахмедов
Алиев раскритиковал cиловые структуры Ирана за бездействие при террористической атаке на посольство Азербайджана в Тегеране
Первые предприятия в промпарках в Карабахе и Зангезуре запустят производство в конце 2023г
Начальник ГПС Азербайджана и министр обороны Израиля обсудили сотрудничество в сфере безопасности и охраны границы
Иностранцы в 2022г совершили в Азербайджане операции с банковскими картами почти на $1,3 млрд
МВД Азербайджана задержало еще 39 человек в рамках спецоперации по выявлению иранской шпионской сети
Алеку Болдуину предъявили обвинения в непредумышленном убийстве
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Азербайджан открывает пункт пропуска через госграницу в Зангиланском международном аэропорту
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Глава генштаба армии Ирана призвал развивать сотрудничество с КНДР
Индия и США намерены наращивать сотрудничество в сфере обороны, производстве полупроводников - СМИ
Премьер Литвы выступает за замену преподавания русского языка в школах на польский
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Достигайте своих бизнес-целей с микрокредитом Yelo Bank
Определились победители лотереи Birbank
Банк Республика и IFC подписали крупное кредитное соглашение для поддержки предпринимательства.
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают