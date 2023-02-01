Авиационные власти России готовы поддержать возобновление полетов из Махачкалы в Баку

Глава Дагестана Сергей Меликов и руководитель Росавиации Александр Нерадько обсудили вопросы, связанные с реконструкцией махачкалинского аэропорта, расширением международных перевозок, а также субсидированием региональных авиаперевозок, в том числе возобновления авиарейса Махачкала-Баку.

«В ходе встречи стороны обсудили вопрос развития международного сообщения из аэропорта Махачкала. Меликов сообщил, что прорабатывается возможность открытия новых авиамаршрутов. Один из первых пунктов в планах – возобновление авиасообщения между Махачкалой и Баку», - сообщается в информации на сайте главы Дагестана.

Нерадько отметил, что в текущих условиях расширение географии международных полетов имеет важное значение. «Авиационные власти России готовы поддержать начало полетов из Махачкалы в Баку на взаимовыгодных условиях для авиакомпаний двух стран», - подчеркивается в информации.

Р.Ахмедов