Турция готова рассмотреть отдельную заявку Финляндии в НАТО более позитивно, чем Швеции - Чавушоглу

Турция рассмотрит заявку Финляндии на членство в НАТО отдельно от Швеции и более позитивно, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Финляндия и Швеция, если они того пожелают, должны разделить заявки. Если заявки будут разделены, мы оценим Финляндию отдельно и более позитивно", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции в Таллине.

По его словам, "ситуация в Финляндии проще, так как Швеция не выполнила свои обязательства".

Чавушоглу сказал, что понимает проблемы безопасности Эстонии, а также Финляндии и Швеции. По его словам, НАТО сталкивается с двумя угрозами: Россией и терроризмом.

"Турция ожидает, что другие члены НАТО, а также Финляндия и Швеция также поймут проблемы безопасности Турции", - отметил он.