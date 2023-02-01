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Регион 01.02.2023 13:47

Турция готова рассмотреть отдельную заявку Финляндии в НАТО более позитивно, чем Швеции - Чавушоглу

Турция рассмотрит заявку Финляндии на членство в НАТО отдельно от Швеции и более позитивно, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Финляндия и Швеция, если они того пожелают, должны разделить заявки. Если заявки будут разделены, мы оценим Финляндию отдельно и более позитивно", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции в Таллине.

По его словам, "ситуация в Финляндии проще, так как Швеция не выполнила свои обязательства".

Чавушоглу сказал, что понимает проблемы безопасности Эстонии, а также Финляндии и Швеции. По его словам, НАТО сталкивается с двумя угрозами: Россией и терроризмом.

"Турция ожидает, что другие члены НАТО, а также Финляндия и Швеция также поймут проблемы безопасности Турции", - отметил он.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ШВЕЦИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, НАТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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