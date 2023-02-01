Путин пока не планирует переговоров с Байденом - Песков

Президент РФ Владимир Путин на данный момент не планирует проводить переговоры с президентом США Джо Байденом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Пока никаких планов по переговорам Путина и Байдена нет. У нас главная цель - это продолжение специальной военной операции, главная цель - выполнить наши задачи", - сказал Песков журналистам.

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