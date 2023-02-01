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Регион 01.02.2023 13:50

Путин пока не планирует переговоров с Байденом - Песков

Президент РФ Владимир Путин на данный момент не планирует проводить переговоры с президентом США Джо Байденом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока никаких планов по переговорам Путина и Байдена нет. У нас главная цель - это продолжение специальной военной операции, главная цель - выполнить наши задачи", - сказал Песков журналистам.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, США, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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