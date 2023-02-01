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Внешняя политика 01.02.2023 14:19

Алиев раскритиковал cиловые структуры Ирана за бездействие при террористической атаке на посольство Азербайджана в Тегеране

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подверг критике силовые структуры Ирана за бездействие при вооруженном нападении террориста на азербайджанское посольство в Тегеране 27 января 2023 года.

Алиев принял в среду министра национального образования Турции Махмута Озера и группу членов Великого национального собрания (парламента) Турции, говорится в информации, размещенном на сайте главы государства.

Встреча прошла в формате видеоконференции из-за положительного результата теста на COVID-19 у членов турецкой делегации.

Озер выразил соболезнования президенту Алиеву в связи с гибелью начальника службы охраны посольства Азербайджана в Тегеране Орхана Аскерова во время террористического акта, совершенного в здании диппредставительства.

«Президент подчеркнул, что террорист был нейтрализован в результате героизма другого сотрудника охраны посольства, тем самым было предотвращено нападение вооруженного лица на остальных сотрудников посольства и членов их семей. Алиев сообщил, что в настоящее время Азербайджан проводит тщательное расследование этого террористического акта. Президент также подчеркнул, что, несмотря на то, что террористический акт, совершенный этим лицом в здании посольства, был осуществлен в течение значительного времени, никаких серьезных мер со стороны полиции и сил безопасности Ирана предпринято не было», - подчеркивается в информации.

Касаясь двусторонних отношений, Алиев отметил, что визит турецкой делегации будет способствовать дальнейшему расширению связей. «Подчеркнув, что в сотрудничестве в области образования достигнуты большие успехи, президент сказал, что создание, согласно договоренности глав двух государств, совместного Азербайджано-турецкого университета имеет большое значение», - отмечается в информации.

Как сообщалось ранее, 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени было совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Вооруженный автоматом Калашникова убил начальника службы безопасности дипмиссии. При отражении вооруженного нападения еще два ее сотрудника получили ранения. Ведется расследование инцидента.

Власти Азербайджана после данного инцидента, который был квалифицирован президентом Алиевым как теракт, приняли решение эвакуировать всех сотрудников посольства в Тегеране и членов их семей. Эвакуация была проведена 29 января.

В настоящее время посольство Азербайджана в Тегеране не функционирует.

Р.Керимов

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Тэги: АЛИЕВ, ИРАН, ПОСОЛЬСТВО


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