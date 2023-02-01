Валютные резервы ЦБ Азербайджана в январе увеличились на $66 млн

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана в январе 2023 года увеличились на $66 млн, сообщил гендиректор ЦБ Али Ахмедов. На конец 2022 года валютные резервы ЦБА составляли $8 млрд 995,7 млн. «По оперативным данным, валютные резервы Центробанка в течение января увеличились на $66 млн», - сказал Ахмедов на пресс-конференции в среду. Х.Насирзаде

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