Валютные резервы ЦБ Азербайджана в январе увеличились на $66 млн

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана в январе 2023 года увеличились на $66 млн, сообщил гендиректор ЦБ Али Ахмедов.
На конец 2022 года валютные резервы ЦБА составляли $8 млрд 995,7 млн.
«По оперативным данным, валютные резервы Центробанка в течение января увеличились на $66 млн», - сказал Ахмедов на пресс-конференции в среду.
Х.Насирзаде
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