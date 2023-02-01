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Макроэкономика 01.02.2023 15:12

Казахстан ожидает притока $0,9 млрд частных инвестиций в энергетику ежегодно за счет новых тарифных инструментов

Разрабатываемая в Казахстане программа "Тариф в обмен на инвестиции", которая должна стимулировать частных инвесторов вкладывать деньги в обновление инженерных сетей, позволит ежегодно привлекать в отрасль электроэнергетики около 400 млрд тенге ($869 млн по текущему курсу), прогнозирует Минэнерго республики.

"Для стимулирования субъектов рынка направлять инвестиции на реконструкцию и модернизацию мощностей, разрабатывается новая программа "Тариф в обмен на инвестиции". Объем инвестиций в отрасль по программе оценивается порядка 400 млрд тенге ежегодно", - сообщил министр энергетики Болат Акчулаков на заседании коллегии министерства в среду.

Он отметил, что согласно поручению главы государства, в I квартале 2023 года будет завершен аудит всех ТЭЦ и электрических сетей страны.

Ранее сообщалось, что власти Казахстана рассчитывают привлечь до $8 млрд инвестиций в ремонт инженерных сетей в республике в рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции". Ожидается, что реализация программы позволит снизить износ электрических и трубопроводных сетей на 20%. Ремонтными работами будет охвачено более 134 тыс. км инженерных сетей.

Официальный курс на 1 февраля - 460,51 тенге/$1.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЭНЕРГЕТИКА, ПРОГРАММА, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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