Нефть слабо дешевеет в ожидании итогов заседания ФРС и встречи JMMC, Brent у $85,23 за баррель

Цены на нефть умеренно дешевеют в среду перед публикацией итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), а также результатов встречи представителей ОПЕК+.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:09 подешевели на $0,23 (0,27%) - до $85,23 за баррель.

Котировки мартовских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,01 (0,01%) - до $78,86 за баррель.

В январе обе марки снизились в цене примерно на 1,7%, опустившись по итогам третьего месяца подряд, несмотря на возросший оптимизм инвесторов в отношении перспектив спроса на топливо в Китае.

Федрезерв, как ожидается, в среду повысит базовую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), что будет означать дальнейшее замедление темпов ее подъема.

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) встретятся 1 февраля для обсуждения ситуации на нефтяном рынке. Большинство экспертов не ожидает новых решений по итогам этой встречи, отмечает Bloomberg.

Тем временем данные Американского института нефти (API), опубликованные в ночь со вторника на среду, показали рост запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 27 января, на 6,33 млн баррелей.

Официальный доклад о запасах энергоносителей в Штатах будет обнародован в среду в 19:30. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают умеренного увеличения запасов нефти, менее чем на 400 тыс. баррелей.

"Коммерческие запасы нефти в США остаются значительными, - отметил экономист банка Julius Baer Норберт Рюкер. - Улучшение настроений рынка повысило цены в последнее время, но эта поддержка, скорее всего, окажется временной. Мы ожидаем снижения котировок в долгосрочной перспективе, что соответствует ожиданиям участников рынка фьючерсов".