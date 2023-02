Компании Adani Group потеряли $93 млрд капитализации за неделю из-за обвинений в махинациях

Падение котировок акций компаний индийского промышленного конгломерата Adani Group продолжилось в среду, спустя день после того, как его флагманская компания - Adani Enterprises Ltd. - смогла привлечь достаточное количество заявок для размещения акций на $2,5 млрд.

Стоимость бумаг Adani Enterprises упала к закрытию рынка на 28,5%.

Акции Adani Total Gas Ltd. подешевели на 10%, Adani Green Energy Ltd. - на 5,8%, Adani Power Ltd. - на 5%.

Семь компаний Adani Group потеряли в общей сложности порядка $93 млрд рыночной стоимости за неделю, прошедшую с момента публикации доклада нью-йоркской Hindenburg Research, обвинившей Adani в "вопиющих" рыночных манипуляциях и мошенничестве с отчетностью, пишет Bloomberg.

В среду агентство сообщило, что подразделение по управлению активами состоятельных клиентов швейцарского банка Credit Suisse перестало принимать облигации компаний Adani Group в качестве обеспечения по маржинальным кредитам.

Hindenburg, опубликовавшая свой доклад в прошлую среду, утверждает, что семья Адани пользуется сетью подставных компаний в офшорных юрисдикциях, включая страны Карибского бассейна, Маврикий и ОАЭ. Сеть компаний используется для содействия коррупции, отмывания денег, обмана налогоплательщиков и вывода средств из зарегистрированных на бирже компаний Adani Group, говорится в докладе.

В минувшие выходные Adani обнародовала 413-страничный ответ на обвинения Hindenburg в попытке восстановить доверие инвесторов.

Во вторник стало известно, что, несмотря на обвинения в адрес Adani Group, инвесторы разместили заявки на покупку практически 100% предложенных акций флагманской компании конгломерата.

Adani Group объединяет широкий круг активов в различных сферах - от добычи угля и энергетики до возобновляемых источников энергии, аэропортов, дата-центров и медиа.