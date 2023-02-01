Служба безопасности Украины выявила хищения на $1 млрд в Укрнафте и Укртатнафте

Служба безопасности Украины провела ряд следственных действий в рамках расследования дела о присвоении 40 млрд гривен (примерно $1,1 млрд по текущему курсу - ИФ) бывшим руководством крупнейшей нефтедобывающей компании страны "Укрнафта" и крупнейшей нефтеперерабатывающей компании "Укртатнафта".

"СБУ разоблачила масштабные схемы присвоения 40 млрд гривен бывшим менеджментом ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта". Установлено, что противоправные механизмы сопровождались уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, полученных преступным путем", - говорится в сообщении в официальном телеграм-канале ведомства.

В рамках уголовных производств "документируются 10 эпизодов преступной деятельности", в частности вывод крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, уклонение от уплаты налогов, создание безнадежной задолженности нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей компаний, что привело к обесценению и снижению стоимости их активов.

По данным следствия, подобная преступная деятельность осуществлялась в интересах фактических собственников и бенефициаров компаний.

"В рамках следственных действий СБУ совместно с Бюро экономической безопасности провели ряд обысков. Они осуществлялись по месту жительства фактических собственников и топ-менеджмента финансово-промышленной группы, в которую входят эти компании, а также по адресам вероятного хранения нефтепродуктов в разных регионах Украины. По результатам следственных действий топ-менеджмента ПАО "Укртатнафта" объявлено о подозрениях в совершении уголовных правонарушений", - сообщает пресс-служба СБУ.

Осенью прошлого года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение об обеспечении принудительного отчуждения в собственность государства акций, эмитентами которых являются ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта". До изъятия группе "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова принадлежало около 42% акций "Укрнафты", контрольный пакет акций - у "Нафтогаза Украины", в "Укртатнафте" (Кременчугский НПЗ) ситуация обратная.

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