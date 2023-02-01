Азербайджанские экспортеры посредством Azexport.az в 2022г получили заказов на $470 млн, спад на 5,3%

Азербайджанские производители по итогам 2022 года посредством портала Azexport.az получили заказы на экспорт продукции на общую сумму $469,9 млн, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций.

Как сообщалось ранее, за 2021 год посредством Azexport.az предприниматели получили заказов на $496,1 млн. Таким образом, по расчетам агентства «Интерфакс-Азербайджан», объем полученных ими заказов сократился на 5,3%.

В январе объем заказов составил $45,2 млн, феврале - $38,7 млн, марте - $48,7 млн, апреле - $30,1 млн, мае - $52,3 млн (максимальный ежемесячный объем в 2022г - ИФ), июне - $33,4 млн, июле - $40 млн, августе – $32,8 млн, сентябре – $35,1 млн, октябре - $37,3 млн, ноябре – $30,9 млн, декабре – $45,4 млн.

В 2021 году посредством портала Azexport.az полученные заказы на экспорт продукции по сравнению с 2020 годом сократились на 18,8%.

Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана в декабре 2016 года запустил портал Azexport.az. За весь период деятельности азербайджанские производители посредством портала получили заказы на экспорт продукции на общую сумму $3,2 млрд.

Б.Рустамбеков