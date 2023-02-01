Казахстан намерен ликвидировать торгпредство в РФ

Торговое представительство Казахстана в РФ будет ликвидировано, соответствующий проект постановления правительства опубликован в среду для публичного обсуждения на портале "Открытые НПА".

"Правительство Республики Казахстан постановляет (...) ликвидировать государственное учреждение "Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации" Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан", - говорится в проекте постановления.

В пояснительной записке к документу говорится, что основанием для принятия постановления стало "поручение премьера-министра Казахстана от 24 января 2023 года № 12-11/Б-70". Текст поручения главы правительства не обнародован.

Кроме того, в пояснительной записке отмечается, что принятие документа "не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий", а также, что "положения проекта не повлекут отрицательного влияния на обеспечение национальной безопасности".

Проект постановления будет находиться на публичном обсуждении до 15 февраля 2023 года.