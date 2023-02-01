Денежная база в Азербайджане в январе сократилась на 3,3%

Объем денежной базы в Азербайджане на 31 января 2023 года составляет 16 млрд 884,9 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

На конец 2022 года денежная база в Азербайджане составляла 17 млрд 460,3 млн манатов. Таким образом, по подсчетам агентства "Интерфакс-Азербайджан", денежная база в январе 2023 года сократилась на 3,3%.

В 2022 году денежная база в Азербайджане сократилась на 2,7%.

Х.Насирзаде