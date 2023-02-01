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Финансы 01.02.2023 17:45

Глава ЦБ прокомментировал взимание налога в 10% на доходы физлиц по депозитам

В Центробанке Азербайджана считают, что налог в 10% на доход, взимаемый с депозитов физлиц, не сильно отразится на депозитной базе банков, заявил глава ЦБА Талех Кязымов.

«Мы считаем, что банки будут отражать эти расходы в своих депозитных ставках. Думаем, что во избежание оттока депозита и сохранения финансовой стабильности, банки будут повышать ставки по депозитам с учетом 10% налога. Поэтому мы не видим в этом большую проблему», - сказал Кязымов на пресс-конференции в среду.

При этом он подчеркнул, что рост ставок по депозитам может повлиять на ставки по кредитам. «В целом, для оценки ситуации требуется некоторое время», - подчеркнул глава Центробанка.

Вместе с тем, гендиректор ЦБА Тогрул Алиев, отметил, что согласно налоговому кодексу Азербайджана последние 7 лет по доходам на депозиты применялась льгота в виде освобождения от уплаты данного налога. Срок действия этих льгот истек 1 февраля текущего года.

«Налогообложение доходов по депозитам это требование законодательства. При этом налогообложение депозитов не создает каких-либо угроз для финансовой стабильности, что приводит нас к мнению, что это не повлияет на изменения депозитного портфеля банков. Как показывают исследования, это не приведет к большим расходам. К тому же, данный налог ввиду отношения к физлицу будет выплачиваться посредством самих банков, которые сами будут заниматься расчетами и выплатами в налоговые органы», - отметил Алиев.

При этом ЦБА подчеркнул, что они продолжат проводить регулярный мониторинг рынка.

Как сообщалось ранее, освобождение от налога по процентам от депозитов физлиц было предпринято в 2016 году для предотвращения оттока депозитов из банков после двойной девальвации маната в 2015 году.

Х.Насирзаде

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Тэги: ЦБА, ДЕПОЗИТЫ, ЛЬГОТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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