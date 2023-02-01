Повышена зарплата сотрудников рабгруппы Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан

Решением Кабинета министров Азербайджана с 1 января 2023 года повышена заработная плата сотрудников рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.
Согласно решению правительства, зарплата руководителя рабочей группы определена в размере 1,76 тыс. манатов (ранее 1,53 тыс.), заместителя руководителя рабочей группы -1,228 тыс. манатов (ранее 1,068 тыс. манатов), главного консультанта – 890 манатов (ранее 774 манатов), старшего консультанта – 794 манатов (ранее 690 манатов).
Таким образом, заработная плата увеличена на 15%.
Б.Рустамбеков
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