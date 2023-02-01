Алиев утвердил меморандум о сотрудничестве Азербайджана и Алжира в нефтегазовой сфере

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду утвердил меморандум о взаимопонимании между правительствами Азербайджана и Алжира по сотрудничеству в нефтегазовой сфере.
Указ опубликован на сайте главы азербайджанского государства.
Меморандум о взаимопонимании между правительствами Азербайджана и Алжира по сотрудничеству в нефтегазовой сфере был подписан 29 ноября 2022 года в Алжире в рамках визита министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова в эту страну.
Документ предусматривает сотрудничество в области разведки и добычи углеводородов на суше и на море, развитие углеводородных проектов и нефтехимической промышленности, сотрудничество в сферах маркетинга, транспортировки и распределения энергетических продуктов.
Меморандум также предусматривает поставку нефти сорта Azeri Light и других видов сырой нефти, реализацию проектов по производству «зеленой» энергии и проведение исследований по транспортировке водорода, организацию и создание регулирующих и управляющих предприятий в нефтегазовой отрасли, реализацию совместных проектов.
Для реализации вопросов, предусмотренных в меморандуме, планируется создание совместной рабочей группы.
Р.Керимов
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