Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

30.01 $/bbl +/- WTI 77.90 -1.78 Brent 84.90 -1.76

ТЭК 01.02.2023 18:45

Brent подешевела до $85,2 за баррель после встречи комитета ОПЕК+

Нефтяные котировки меняются слабо и разнонаправленно вечером в среду на итогах встречи представителей ОПЕК+.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:14 по бакинскому времени подешевели на $0,23 (0,27%) - до $85,23 за баррель.

Котировки мартовских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на $0,08 (0,1%) - до $78,95 за баррель.

Министры мониторингового комитета ОПЕК+, рассмотрев данные по добыче за ноябрь и декабрь 2022 года, отметили приверженность декларации, согласованной 5 октября 2022 года, говорится в пресс-релизе ОПЕК. Таким образом, нынешние квоты на добычу сохраняются.

Следующее заседание JMMC запланировано на 3 апреля 2023 года.

Также участники рынка ждут публикации официальных данных о запасах топлива в США, которые будут обнародованы в 19:30 по бакинскому времени в среду министерством энергетики. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что отчет Минэнерго укажет на рост запасов нефти менее чем на 400 тыс. баррелей.

Тем временем данные Американского института нефти (API), опубликованные в ночь со вторника на среду, показали рост резервов в США за неделю, завершившуюся 27 января, на 6,33 млн баррелей.

Кроме того, важнейшим событием для мировых рынков, включая рынок нефти, станет первое в этом году заседание Федеральной резервной системы. Ожидается, что по итогам встречи, которая завершится в среду в 23:00 по бакинскому времени, ключевая процентная ставка в США будет повышена на 25 базисных пунктов, то есть слабее, чем на предыдущем заседании.

"Хотя мы и придерживаемся медвежьего взгляда на нефть на ближайшую перспективу, цены могут позитивно отреагировать на сигналы о том, что цикл подъема ставок Федрезерва приближается к концу", - отметил старший экономист Spartan Capital Питер Кардилло.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА


Похожие новости


Нефть слабо дешевеет в ожидании итогов заседания ФРС и встречи JMMC, Brent у $85,23 за баррель Нефть дорожает перед публикацией итогов заседаний ФРС и встречи JMMC, Brent - $85,66 за баррель Цены на нефть перешли к росту Brent подешевела до $83,8 за баррель Нефть продолжает дешеветь после падения накануне, Brent торгуется у $84,85 за баррель Нефть незначительно дешевеет, Brent у $86,6 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az