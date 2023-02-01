Brent подешевела до $85,2 за баррель после встречи комитета ОПЕК+

Нефтяные котировки меняются слабо и разнонаправленно вечером в среду на итогах встречи представителей ОПЕК+.
Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:14 по бакинскому времени подешевели на $0,23 (0,27%) - до $85,23 за баррель.
Котировки мартовских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на $0,08 (0,1%) - до $78,95 за баррель.
Министры мониторингового комитета ОПЕК+, рассмотрев данные по добыче за ноябрь и декабрь 2022 года, отметили приверженность декларации, согласованной 5 октября 2022 года, говорится в пресс-релизе ОПЕК. Таким образом, нынешние квоты на добычу сохраняются.
Следующее заседание JMMC запланировано на 3 апреля 2023 года.
Также участники рынка ждут публикации официальных данных о запасах топлива в США, которые будут обнародованы в 19:30 по бакинскому времени в среду министерством энергетики. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что отчет Минэнерго укажет на рост запасов нефти менее чем на 400 тыс. баррелей.
Тем временем данные Американского института нефти (API), опубликованные в ночь со вторника на среду, показали рост резервов в США за неделю, завершившуюся 27 января, на 6,33 млн баррелей.
Кроме того, важнейшим событием для мировых рынков, включая рынок нефти, станет первое в этом году заседание Федеральной резервной системы. Ожидается, что по итогам встречи, которая завершится в среду в 23:00 по бакинскому времени, ключевая процентная ставка в США будет повышена на 25 базисных пунктов, то есть слабее, чем на предыдущем заседании.
"Хотя мы и придерживаемся медвежьего взгляда на нефть на ближайшую перспективу, цены могут позитивно отреагировать на сигналы о том, что цикл подъема ставок Федрезерва приближается к концу", - отметил старший экономист Spartan Capital Питер Кардилло.
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